В Ставрополе спасатели вытащили из сушилки трехлетнего мальчика

Фото: пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона

На прошлой неделе спасатели Ставрополя помогли освободить застрявшего в сушилке малыша. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.Маленький мальчик просунул голову между прутьев, но вытащить ее обратно не смог.

Обеспокоенные родители трехлетнего малыша вызвали спасателей. Сначала они сами пытались освободить сына, но разжать толстые прутья сушилки вручную оказалось не так-то просто.

Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента раздвинули прутья и освободили мальчика.