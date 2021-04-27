Губернатор Ставрополья поручил обеспечить эпидбезопасность мероприятий во время майских праздничных дней

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

На этот раз обсудили меры противоэпидемической безопасности во время предстоящих майских праздничных и выходных дней.

В этом году не планируется менять режим проведения богослужений, посещения кладбищ в Пасхальные дни и на Радоницу (11 мая).

Вместе с тем, Владимир Владимиров поручил отработать с Роспотребнадзором порядок проведения Пасхальных мероприятий с учетом требований эпидбезопасности во всех территориях края.

Особое внимание уделят проведению праздничных торжеств, посвященных 76-й годовщине Великой Победы.

По словам губернатора, 9 Мая должно состояться в привычном, традиционном формате, включая военный парад и другие массовые мероприятия. Порядок их организации также будет согласован с Роспотребнадзором.

– Соблюдение мер эпидбезопасности – ключевое условие. Они должны быть заранее подготовлены, проконтролированы. В том числе, необходимо обеспечить все площадки массовых событий масками и средствами дезинфекции, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье еще в 2016 году установили, что Радоница – день поминовения усопших – должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует.

- Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей – давняя народная традиция, - прокомментировал губернатор региона.

В 2021 году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим.