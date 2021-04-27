Сотрудники «ЕвроХима» снялись в «Поле чудес»

Фото на память.

Супруги из Невинномысска Елена и Султан Султановы работают в «Депо-ЕвроХим», входящем в химический холдинг российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко.

Полгода назад Елена оставила заявку на участие в популярной программе «Поле чудес», и вот мечта Султановых осуществилась - 4 июня их покажут по ТВ. Новость об этом сообщил в своем Инстаграме глава города химиков Михаил Миненков.

Супруги с детьми покрутили игровой барабан, передали привет Невинномысску и своим родным и, конечно, сфотографировались с телеведущим Леонидом Якубовичем на память.