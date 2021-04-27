Абонентам Ставрополья доступно новое качество голосовой связи

Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения, входят в пакет минут и не расходуется интернет-трафик

Абонентам МегаФона в Ставропольском крае стали доступны голосовые звонки в сетях LTE. Оператор запустил технологию VoLTE, которая позволяет говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии.

Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Благодаря VoLTE (Voice over LTE) можно звонить, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по телефону и листать ленту социальных сетей, строить маршрут в навигаторе или загружать видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения. Соединение устанавливается всего за пару секунд. А голос собеседника звучит в лучшем качестве - так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

- Теперь жители Ставропольского края могут пользоваться самым быстрым интернетом, не прерывая телефонного разговора. Например, если во время звонка абоненту нужно проверить электронную почту, он сможет быстро это сделать, потому что смартфон остается в сети LTE. Новая технология также позволяет значительно экономить заряд аккумулятора телефона. А за счет использования расширенного канала передачи данных, качество голосовой связи стало еще лучше, — комментирует Людмила Высочина, директор МегаФона в Ставропольском крае.

Технология VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходуется интернет-трафик из тарифа. Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.