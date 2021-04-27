«Россети Северный Кавказ» выдали дополнительную мощностю «Саду-Гиганту» в Ингушетии

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» обеспечили выдачу 4,9 мегаватт дополнительной мощности ООО «Сад-Гигант Ингушетия» - первому интенсивному фруктовому саду в республике и одному из самых крупных на Северном Кавказе.

В результате суммарная мощность электроснабжения садоводческого комплекса составила 12,6 МВт. «Сад-Гигант Ингушетия», расположенный в Сунженском районе на 1 тысяче гектаров земли, - проект по выращиванию фруктов по европейским технологиям. Он был заложен в 2013 году, а сейчас здесь выращивают более 15 сортов яблок, черешню, сливу, персик и нектарин.

В 2021 году общество планирует собрать 33 - 35 тысяч тонн готовой продукции, а на проектный объем в 55 - 60 тысяч тонн предприятие планирует выйти в 2023 году. Дополнительную мощность «Сад-Гигант Ингушетия» запросил для работы оптово-распределительного центра. Помещение площадью 4,8 гектаров предназначено для единовременного хранения 61 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции и оборудовано с использованием самых современных технологий. Центр входит в ТОП-10 крупнейших фруктовых хранилищ России.

- Позиция «Россети Северный Кавказ» в вопросах технологического присоединения принципиальна - доступная сетевая инфраструктура для всех групп потребителей. Энергетики работают над каждым запросом индивидуально - просчитывают наиболее оптимальные схемы подключения, гарантирующие заявителю надежность и высокое качество электроснабжения. Но есть категория особо ответственных проектов. И «Сад-Гигант Ингушетия» - в их числе. Поскольку самый крупный садоводческий комплекс региона - это еще и один из самых крупных работодателей в республике. На предприятии постоянно трудятся порядка 800 человек, еще 400 ежегодно привлекают к сезонным работам. Кроме того, стабильная работа общества - это дополнительная налогооблагаемая база для пополнения бюджета, доступная по цене продукция, повышение инвестиционной привлекательности региона и еще одна визитная карточка Ингушетии, - отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев.

Оперативно и качественно выполненная специалистами филиала «Ингушэнерго» заявка заслужила благодарность партнера - заместитель генерального директора агропредприятия по техническим вопросам Руслан Саралиев высоко оценил труд энергетиков.

- Мы используем новейшие разработки техники и оборудования, производимые мировыми лидерами в отрасли садоводства. Все основные этапы производственного цикла максимально автоматизированы для повышения продуктивности и оптимального управление ресурсами. Возьмём, к примеру, хранилище сада. Яблоки мы храним в вакууме, благодаря чему фрукты сохраняют и аромат, и вкус, и полезные качества. Система управляется компьютером - техника анализирует атмосферу в холодильных камерах и в случае нештатной ситуации подает сигнал, что позволяет своевременно устранить неполадки. То есть, бесперебойная и качественная подача электроэнергии, оперативная выдача необходимой мощности – для нас вопрос первостепенной важности. И в «Россети Северный Кавказ» мы нашли надежного и ответственного партнера. Специалистов, которые хорошо знают своё дело, выполняют свои обязательства качественно и в срок и всегда отвечают за результат, - отметил Руслан Саралиев.