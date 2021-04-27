В Ставропольском крае внедряют новую систему ухода за пенсионерами и инвалидами. Теперь она подразумевает долговременный уход за людьми, которые нуждаются в социальных услугах.

На сегодняшний день систему уже внедрили более чем в 20 городских округах, в которых проживает более половины населения Ставрополья. Работа по внедрению новой системы на Ставрополье продолжается.

В рамках проекта уже более 15 тысяч ставропольцев получают необходимую помощь. До следующего года в нее включат всех получателей социальных услуг, которым необходим долговременный уход.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого отделения ПФР, в связи с предстоящими выходными днями в мае 2021 года доставка пенсий и других социальных выплат получателям производиться по следующему графику. Подробнее читайте здесь.