На КМВ до 8 мая пройдет операция «Тонировка»

На Ставрополье с 19 по 28 апреля проводится всероссийская операция «Тонировка». Сотрудники краевой Госавтоинспекции уже извлекли из транспортного потока более трех тысяч автомобилей, на передние стекла которых, вопреки законодательству, не соответствуют нормам технического регламента.

Цифры статистики говорят о том, что почти половина нарушений этого вида фиксируется в регионе Кавказских Минеральных Вод, поэтому принято решение о продлении операции «Тонировка» на КМВ до 8 мая включительно.

В крупных городах, таких как Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды, Кисловодск и Георгиевск к городским отделам ГИБДД для проведения рейдов подключатся строевые подразделения – специализированный батальон ДПС ГИБДД города Ессентуки, отдельный батальон ДПС ГИБДД города Пятигорска и отдельный специализированный взвода ДПС Ставрополя.