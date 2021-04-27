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Общество27 апреля 2021 20:47

Проверку окружной больницы Благодатного проведут из-за жалоб на отсутствие инсулина

Губернатор Ставропольского края дал соответствующее поручение во время "Прямой линии" 27 апреля
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В прямом эфире с губернатором Ставропольского края жительница города Благодарный пожаловалась на врачей окружной поликлиники. По ее словам, мало того, что отношение к пациентам недоброжелательное, так организация не располагает запасами необходимых медикаментов и расходников.

В частности, нет инсулина. Это серьезное нарушение правил действия медучреждения.

- Нет инсулина и лекарств - такого не может быть. Для меня это признак того, что кто-то хочет заработать лишних денег, - заявил глава региона Владимир Владимиров.

Он поручил провести проверку больницы, а перед этим разъяснить все подробности у женщины, которая позвонила на прямую линию. Потому что в любом конфликте подобного рода необходимо выслушивать две стороны. Например, как в ситуации с избиением врача в Пятигорске.

- В таких вопросах мы разбираемся как с врачами, так и пациентами, стараемся проявить объективность. Не всегда жалобы бывают обоснованны, - подчеркнул Владимиров.