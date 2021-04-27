Для родителей малышей Ставрополья открыли горячую линию по вопросам детских садов

Во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обсудили проблемы детских садов. Стало понятно, что необходимо организовать горячую линия для решения вопросов, которые волнуют родителей.

Одним из них стало присутствие мам и пап на детских утренниках. Из-за пандемии детские сады не позволяли родителям приходить, но сейчас эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Владимиров сказал, что посещать мероприятия можно.

Но по словам жительницы края, некоторые детские сады все еще запрещают присутствовать на утренниках. Именно для решения таких проблем можно позвонить по номеру горячей линии 8(8652) 35-58-20.

Напомним, сегодня прошел прямой эфир с губернатором Ставрополья. "КП-Северный Кавказ" писала о главных темах, которые обсудили в студии.

Например, коснулись проблемы социальных выплат и порядка их предоставления. Могут ли граждане рассчитывать на несколько льгот, если они подходят сразу под многие критерии оказания помощи? Об этом редакция также написала.