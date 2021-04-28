На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 64 человека

К сегодняшнему утру из-под меднаблюдения выписали еще 148 выздоровевших пациентов. Всего болезнь победили уже 49,9 тысячи человек.

Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается.

Всего провели 1 миллион 695 тысяч исследований.

С заболевшими работают медики. Однако справиться с коронавирусом не всегда легко. Так, за вчерашний день скончались пять пациентов.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии жертвами болезни стали 1349.

Также за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 64 жителей нашего региона. Всего число зараженных к 28 апреля достигло 52833.