Пять человек скончались за сутки на Ставрополье от ковида

К 28 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 52833.

За сутки диагноз подтвердился еще у 64 человек. С ними, по словам губернатора, работают медики. Эти пациенты получают необходимое лечение.

За вчерашний день жертвами болезни стали пять жителей нашего края. Всего за весь период пандемии скончались 1349. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Лучшая защита от вируса - вакцинация. И мы продолжаем работать над тем, чтобы она становилась еще более доступной для всех желающих. Однако, пока прививочная кампания еще далека от завершения и меры эпидемиологической профилактики по-прежнему важно соблюдать. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.