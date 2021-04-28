Житель Пятигорска перевел лжесотруднику банка 640 тысяч рублей

На телефон 23-летнего жителя Пятигорска поступил звонок с неизвестного номера. Человек представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого он является.

Под предлогом отказа от оформленного неизвестным на его имя потребительского кредита, лжесотрудник банка убедил парня перевести на указанные им счета почти 640 тысяч рублей.

Когда житель Пятигорска понял, что его обманули, обратился с заявлением в местный отдел внутренних дел.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождения злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.