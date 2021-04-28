Житель Ставрополья примкнул к террористической банде во время отсидки в колонии

Суд признал злоумышленника виновным в совершенном преступлении. Экс-заключенного приговорили к очередному сроку Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Ставрополья был осужден за незаконный оборот наркотиков, уклонения от административного надзора и мошенничество.

Во время отсидки в исправительной колонии он присоединился к ячейке запрещенной организации, которая существовала в исправительном учреждении. В эту банду входили более 100 заключенных.

Участники террористического сообщества проходили идеологическую подготовку, посещали занятия, которые проводили их сообщники, изучали арабский язык и экстремистскую литературу.

Ставрополец состоял в ячейке чуть более 3-х лет. После этого он вышел на свободу. На воле ставрополец надолго не задержался. Он вновь стал фигурантом уголовного дела. Теперь уже за участие в ячейке радикалов.

Суд признал злоумышленника виновным в совершенном преступлении. Экс-заключенного приговорили к очередному сроку. В этот раз он отправится в колонию особого режима на 5,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО сообщило, что бывший заместитель председателя правительства Северной Осетии Валентин Базров получил тюремный срок за мошенничество.

На пост вице-премьера его назначили в 2009 году, а разворачивать коррупционные схемы он начал еще в 2006 году в статусе министра промышленности и предпринимательства.