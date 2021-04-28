Цифровое партнерство: «Ростелеком» подписал соглашения с ведущими здравницами Кавминвод

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» подписал соглашения об информационно-технологическом сотрудничестве с санаториями «Россия» и «Целебный нарзан» города Кисловодска Ставропольского края. Документ предполагает разработку и поэтапное внедрение новых цифровых решений в сетевую инфраструктуру лечебно-оздоровительных учреждений.

Подписание состоялось на встрече экспертов «Ростелекома» с представителями малого и крупного гостиничного бизнеса городской англомерации Кавказские Минеральные Воды.

- Мы уже являемся клиентами “Ростелекома”. Используем интернет, с этого месяца подключили телевидение, далее планируем оборудовать цифровыми услугами конференц-зал, рассчитанный на 150 человек. Встреча понравилась. Очень заинтересовала презентация “Умных экранов”. В свете того, что мы подписали соглашение о намерениях, думаю, услугу внедрим в ближайшее время, - рассказал Александр Попов, ведущий специалист IT-отдела санатория «Целебный нарзан».

На мероприятии представители национального цифрового провайдера презентовали разработанные или адаптированные для туристической отрасли цифровые сервисы, в том числе такие как «Виртуальная АТС», «Wi-Fi для гостей», «Умные экраны».

- Отраслевые продукты “Ростелекома” - это целая экосистема, которая позволяет решать разнообразные задачи от типовых до индивидуальных кейсов. Туристический бизнес сейчас переживает глобальную цифровую трансформацию и под каждую его цель у нас есть свои предложения. Наши цифровые сервисы удобны в использовании, их можно настроить удаленно, запустить одновременно в одном или сразу в нескольких регионах и управлять в реальном времени с помощью несложных веб-интерфейсов, - отметил Александр Данилов, директор по продуктам корпоративного и государственного сегментов макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Новый сервис «Умные экраны» от «Ростелекома» - современная альтернатива традиционным статичным вывескам, который привлекает потенциальных клиентов без затрат на печать полиграфии. Сервис помогает экономить время при поиске информации, ориентироваться в ассортименте услуг и оперативно оповещать клиентов о персональных предложениях компании.

К базовому функционалу можно подключить модуль видеоаналитики. Его программное обеспечение способно распознавать антропометрические данные людей, таргетировать контент по полу и возрасту, собирать статистику показов. Для запуска продукта необходимы только видеопанели и выход в интернет.

Сейчас подключить сервис можно по акции всего за 1 рубль на первые 60 дней. Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах и услугах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте компании, в офисах продаж или по телефону 8 800 200 3000.