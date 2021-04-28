Прокуратура Ставрополья внесла представление главе Туркменского округа

Прокуратура Туркменского района по доводам, изложенным в сети, провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и законодательства при эксплуатации пешеходного моста через реку Казгулак.

Выяснилось, что в границах села Казгулак есть два земельных участка, на которых хранятся твердые бытовые отходы и мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Администрация округа не приняла меры по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на этих земельных участках. А это повлекло за собой образование стихийных свалок.

Тем самым этот факт ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей села и создает опасность причинения вреда окружающей среде. А также создает риск возникновения ЧС.

Кроме того, прокуратура района установила, что в селе Казгулак по пер. Комсомольский эксплуатируется пешеходный мост через реку Казгулак, который находится в запущенном состоянии.

Мост имеет дефекты конструкции, влияющие на безопасность жителей населенного пункта, проходящих по этому мосту.

В частности отсутствуют перильное и барьерное ограждение, асфальт. А если подробнее, то он частично разрушен с обнажением арматуры и накрыт деревянными брусьями.

Этот мост считается бесхозяйным, а отсутствие собственника объекта недвижимости и организации, следящей за его техническим состоянием, влечет несвоевременное проведение ремонта и, в конечном счете, возможность причинения вреда жизни и здоровью людей в результате падения с моста, либо в результате его обрушения.

В связи с этим прокуратура района главе Туркменского округа внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

- Рассмотрение акта прокурорского реагирования, как и фактическое устранение выявленных нарушений, находятся на контроле в прокуратуре района, - говорится в сообщении.