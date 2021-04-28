В Ставрополе 29 апреля из-за капремонта водопровода без воды останутся 20 домов

В Ставрополе 29 апреля «Водоканал» будет проводить плановые работы на улице Доваторцев. Из-за этого с 08:00 до 17:00 воды не будет в нескольких многоэтажках и административных зданиях по улицам Доваторцев, Ленина и Мира.

Отключение произведут в домах № 406, 408а, 410а, 412/1 по улице Ленина, № 3, 3а, 4, 5, 5а по Доваторцев и № 435, 435А, 457, 459, 461, 463, 465, 465А, 469, 471 по ул. Мира. Для этих жильцов организуют подвоз воды автоцистерной.

- Если в этом есть необходимость, нужно оставить заявку центральной диспетчерской службе по телефону 13-40, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 28 апреля с 08:00 до 20:00 будут проходить ремонтные работы по улице Лопырина.

По этой причине жители улиц Макарова, Октябрьская и Азовская, а также переулка Можайский и проезда Онежский останутся в эти часы без воды.