На Ставрополье мать лишила малолетнюю дочь наследства

47-летняя жительница поселка Рыздвяный Изобильненского городского округа обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

История началась в 2012 году. Героиня скандального дела выступала в качестве законного представителя своей несовершеннолетней дочери.

Так, женщина оформляла у нотариуса документы на получение наследства ребенком от умершего отца.

Во время проверки документов женщина заметила техническую ошибку, где наследником была указана она, а не ее дочь. Но решила умолчать об этом факте.

Дом был зарегистрирован на обвиняемую. В результате действий матери девочка лишилась жилья.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.