Молодой ставрополец признан виновным в публичном оправдании терроризма

Суд вынес приговор против Олега Еланского. Он признан виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что в октябре 2018 года Еланский разместил на странице в одной из соцсетей под публикацией о террористическом акте комментарий, в котором выразил одобрение совершенному поступку.

Суд назначил Еланскому наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 47-летняя жительница поселка Рыздвяный Изобильненского городского округа обвиняется в мошенничестве. История началась в 2012 году. Героиня скандального дела выступала в качестве законного представителя своей несовершеннолетней дочери.

Так, женщина оформляла у нотариуса документы на получение наследства ребенком от умершего отца.