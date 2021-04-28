В районах Ставрополья жители жалуются на разрастание несанкционированных свалок

Фото: пресс-служба регоператора «Эко-Сити». В станице Рождественской Изобильненского округа ситуация еще хуже

Несмотря на изменившуюся в последние годы систему обращения с отходами, остается мизерный процент людей несогласных с этими изменениями.

Их действия наносят непоправимый вред экологии. Регоператор обеспокоен сложившейся ситуацией, так как в последнее время часто стали поступать жалобы от жителей на разрастание несанкционированных свалок.

Известно, что обращение с ТКО должно производиться по закону только регоператором.

Обращение с другими отходами должно проходить на основании отдельных договоров организациями с соблюдением требований действующего законодательства, однако эти требования постоянно нарушаются.

Есть сообщения от местных жителей, что в число недобросовестных якобы входят и представители районных администраций, которые используют неликвидированные свалки для складирования новых отходов смешанного типа.

Фото: пресс-служба регоператора «Эко-Сити»

Так, в Новоалександровском городском округе из 11 обследованных свалок 9 продолжают расширяться - зафиксированы новые участки складирования отходов. Общий объем смешанных отходов составляет более 180 000 кубометров.

В станице Рождественской Изобильненского округа ситуация еще хуже. Жители прислали видео, как на свалке неизвестные сжигали отходы, нарушая тем самым законодательство и нанося непоправимый вред экологии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Туркменского района по доводам, изложенным в сети, провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и законодательства при эксплуатации пешеходного моста через реку Казгулак.

Выяснилось, что в границах села Казгулак есть два земельных участка, на которых хранятся твердые бытовые отходы и мусора.