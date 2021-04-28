Махачкала и Минводы вошли в список самых популярных направлений у россиян на майские праздники

В топ-10 главных направлений на майские праздники также вошли Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар, Симферополь, Екатеринбург, Казань и Калининград. Кстати, самым популярным городом для путешествий на майские праздники в 2021 году стала Москва, пришли к выводу аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что отдых на Кавказских Минеральных Водах - это приехать на один курорт, а попасть сразу на четыре.

Туристов ждут здравницы и достопримечательности Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска.

В каждом из этих городов можно попить знаменитую минеральную воду на любой вкус, пройти по дорожкам-терренкурам, посмотреть самобытные старые здания, в которых когда-то принимали Лермонтова и Пушкина, а также поправить здоровье в современных санаториях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что курорты КМВ могут предложить туристам в сезоне 2021

Свободных мест в санаториях и гостиницах КМВ остается все меньше [Подробнее ]