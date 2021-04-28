Герой труда Виктор Калягин скончался в Ставрополе в возрасте 88 лет

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил о смерти Героя Социалистического труда, почетного гражданина региона Виктора Калягина. Он скончался в 88 лет.

Калягин родился в 1932 году в Астрахани. У него была активная гражданская позиция, в 1970-х Калягин был первым секретарем Ипатовского райкома КПСС. Благодаря его упорной работе район стал лидером в сфере сельского хозяйства Ставрополья. Изучая этот опыт, в регион приезжали иностранные делегации из Венгрии, Франции, Австрии и других стран.

- И эти результаты были высоко оценены и земляками, и государством – Виктор Владимирович был награжден звездой Героя Социалистического Труда, трижды стал кавалером Ордена Ленина, - подчеркнул Владимиров.

Он выразил соболезнования родственникам Калягина, а также всем, кто его знал.