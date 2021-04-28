За два дня в Невинномысске почти 5 тысяч человек проголосовали за благоустройство

В администрации Невинномысска рассказали, что за несколько дней почти 5 тысяч местных жителей проголосовали за объекты благоустройства на 2022 год. Опрос населения проходит по программе "Формирование комфортной городской среды", 26 апреля открылась возможность выбрать один из объектов восстановления.

Голосование проходит с 26 апреля до 30 мая 2021 года. Ставропольцы из 33 муниципалитетов края могут проголосовать через портал 26.gorodsreda.ru. Всего представлено 85 инициатив благоустройства, один из которых реализуют в 2022 году. Поясним, что в каждом округе будет реализован выбранный местными жителями проект.

Например, в Невинномысске представили три варианта: бульвар Мира от энерготехникума до ЗАГСа, сквер у гостиницы "Кубань" и сквер по улице Гагарина.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как готовили волонтеров к проведению масштабного народного голосования.