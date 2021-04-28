Больше 110 тысяч жителей Ставрополья привились двумя компонентами вакцины от COVUD-19

Более 197 тысяч ставропольцев привились от коронавируса, 110 тысяч из них получили два компонента вакцины. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

- При этом 49,1% сделавших прививку - люди в возрасте 60 лет и старше, - сказано в сообщении службы.

Для успешной массовой вакцинации в регионе увеличат количество прививочных пунктов. К началу мая организуют 107 стационарных мест вакцинации, а также добавят мобильные бригады - до 108. Теперь медики выезжают в места большого скопления народа - рынки, ТЦ, производства - и предлагают иммунизироваться на месте.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что несколько прививочных пунктов открыли в торговых центрах Ставропольского края. Также планируют изменить график работы врачей, чтобы получить защиту от коронавируса можно было и в выходные дни.

Также редакция дала сводку по заболевшим: за сутки в регионе выявили 64 новых случая заражения, 5 человек скончались.