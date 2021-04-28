С 26 апреля больше 40 тысяч ставропольцев проголосовали за объекты благоустройства

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщило, что за два дня со старта голосования в нем приняли участие больше 40 тысяч местных жителей. Они выбрали один из представленных объектов для благоустройства в 2022 году.

- Наиболее активными темпами голосование идет в Кировском, Шпаковском, Предгорном округах. Также отдельно можно выделить активный ход голосования в Невинномысске и Пятигорске, - заявили в министерстве.

Отметим, голосование и последующее благоустройство проходит по программе "Формирование комфортной городской среды". Одной из целей проекта стало повышение вовлеченности населения в процесс развития родных городов. Местные власти стараются наладить тесный контакт с жителями региона, чтобы оперативнее видеть и решать проблемы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как прошла "Прямая линия" с губернатором Ставрополья 27 апреля.