Глава Ставрополья Владимиров взял на личный контроль ситуацию больницы в Благодарном

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Фото: инстаграм главы региона Фото: Инстаграм

28 апреля во время совещания по вопросам развития системы здравоохранения Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров напомнил о жалобе, которая ему пришла в прямом эфире. Женщина заявила, что окружная больница Благодарного не имеет запасов необходимых лекарств, в том числе - инсулина.

Глава региона сразу поручил компетентным ведомствам разобраться в ситуации и поговорить с заявительницей. Но во время совещания он заявил, что возьмет ситуацию на личный контроль.

- Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения края и руководству Благодарненской районной больницы оперативно разобраться в проблемной ситуации, - сказано в сообщении пресс-службы главы Ставрополья.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что рассказала местная жительница о больнице Благодарного. А также о том, какие вопросы осветил Владимиров во время "Прямой линии" 27 апреля.