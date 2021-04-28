Дело о мошенничестве группировки на 1,6 млрд рублей расследует МВД по Ставрополью

Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщила, что следователи сейчас занимаются делом о мошенничестве на крупную сумму - 1,6 миллиарда рублей. По их данным, преступная группировка обманула банки и обналичила миллионы.

Мошенники оформляли ряд компаний и заключали кредитные договоры с банками. Конечно, возвращать деньги никто не собирался, вместо этого развернули классическую схему "одноразовых" компаний, которые неожиданно исчезают.

- Полученные суммы злоумышленники перечисляли на счета фирм-однодневок с целью их дальнейшего обналичивания и хищения, - сказано в сообщении ведомства.

На настоящий момент установили личности 10 членов преступной группировки. Двоих взяли под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Трое получили подписку о невыезде. А вот главный организатор и двое его подельников объявлены в федеральный розыск.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что бывший вице-премьер Северной Осетии получил 6 лет колонии за мошенничество в особо крупных размерах.