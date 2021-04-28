В Ставрополе почистили и обновили железный памятник Солдату на Крепостной горе

Высота Солдата - 7,5 метров. Памятник находится на Крепостной горе и является одним из символов Ставрополя. Железного буденовца почистили, привели в порядок. Для этого потребовалась вышка и бригада специалистов.

В 2021 году этому памятнику исполняется 45 лет, его водрузили в 1976 году. Открытие памятника было приурочено ко дню освобождения Ставрополя от белогвардейцев.

Мэрия краевой столицы отметила, что чистить памятники после зимнего периода стало традицией и хорошей привычкой местных властей. Уже в начале апреля привели в порядок Триумфальную арку, а к 9 мая поработают над монументом Ленина на главной площадки Ставрополя.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о вовлеченности гражданского общества в благоустройства города. За два дня с начала голосования по объектам благоустройства на 2022 год свой голос оставили больше 40 тысяч жителей региона.