Курорты Ставрополья получат больше 20 миллиардов инвестиций для развития

В Ставропольский край привлекают инвесторов для развития курортов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Важным стимулом привлечения инвесторов в регион стало льготное кредитование, сообщило министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья. Несколько инвесторов заинтересовались возможность реализовать крупные проекты.

Общий объем инвестиций составит примерно 20 миллиардов рублей. Конечно, наиболее интересно строительство гостиниц и новых здравниц, потому что города-курорты - идеальные территории для подобных проектов. Льготное инвестиционное кредитование подразумевает малый процент, который и привлекает компании.

В частности, деньги направят на развитие Кавказских Минеральных Вод.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что только за несколько месяцев текущего года курорты Ставропольского края посетили 100 тысяч туристов. Нужно учитывать ситуацию с пандемией, которая сильно влияет на поток туристов.