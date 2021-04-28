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Общество28 апреля 2021 21:48

Госжилинспекция Ставрополья решит все вопросы с "Прямой линии" за 5 дней

Одна из проблем - смена управляющей компании дома "со шпилем" в Ставрополе. Собственники не могут понять, кто ответственен за жизнь и состояние многоквартирного дома
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава государственной жилищной инспекции по Ставропольскому краю Сергей Соболев заявил, что на решение всех запросов, которые поступили на "Прямую линию" губернатора, нужно всего 5 дней. За это время ведомство решит проблемы в сфере его компетенции.

- Владимир Владимирович поручил мне проконтролировать соблюдение требований законодательства при проведении собственниками очередного общего собрания и доложить ему о результатах, - подчеркнул чиновник.

Напомним, жильцы дома на улице Ленина в Ставрополе, который известен как "дом со шпилем", не могут сменить управляющего. Конфликт заключается в том, что собственники квартир написали заявление о смене компании, а хозяева нежилых помещений отказались. А так как площадь коммерческих площадок больше, чем площадь квартир, управляющего не сменили.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о главных итогах третьей "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.