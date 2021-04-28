На Ставрополье в 2020 году понизилась рождаемость и повысилась смертность

Северо-Кавказстат опубликовал данные по демографической ситуации в Ставропольском крае за 2020 год. Результаты неутешительные: по сравнению с 2019 годом рождаемость упала на 2,1% и составила 27,4 тысячи детей. На этом фоне растет смертность: ушли из жизни 36,6 тысяч человек, что на 15,6% больше показателей 2019 года.

- Естественная убыль населения (разница между числом умерших и родившихся) составила 9,2 тыс. человек, - сказано в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 января 2021 года в Ставропольском крае проживает а 2792,8 тысячи человек. Помимо снижения рождаемости, уменьшилось количество новых браков, но и разводов. В год пандемии поженились 12,7 тысяч пар, это на 18% меньше показателей года ранее. Но и количество разводов снизилось до 10,2 тысяч.

- Миграционный отток населения составил -1080 человек. В пределах края сменили место жительства 33,5 тыс. человек, - резюмировали в Росстате.