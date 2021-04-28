Перестрелка с полицией в Ингушетии: появилось видео нападения мужчины на ДПС

В Ингушетии местный житель пытался застрелить полицейских, которые остановили его тонированную машину. Сотрудники пытались сдержать нападение, но когда стало понятно, что водитель стреляет на поражение, открыли ответный огонь.

Преступника уничтожили. Розыск Ингушетии опубликовал видео с места происшествия, на котором слышны выстрелы.

По данным следствия, нападавший - житель села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Также есть предположение, что он находился в федеральном розыске. Эта информация уточняется.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом нападении на служителей закона в Ставропольском крае.