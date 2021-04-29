В Ставрополе открылись еще два выездных прививочных пункта

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе открыли еще два прививочных пункта вне больниц. Один из них развернулся 23 апреля на базе Верхнего рынка, в нем прививают медики городской клинической консультативно-диагностической поликлиники (№7).

На проспекте К. Маркса открылся еще один прививочный пункт в тороговом центре «Европейский». Первые посетители вакцинировались там 24 апреля 2021. В его работе задействованы врачи поликлиники № 2 краевого центра.

Выездные пункты соответствуют всем современным требованиям. В них могут сделать прививки все желающие, как жители, так и гости краевой столицы.

Открытие таких выездных прививочных пунктов позволит увеличить охват населения и сделать вакцинацию более удобной.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Всего в Ставрополе первый компонент вакцины от Covid-19 уже получили более 38,5 тыс. человек, из них почти 18 тысяч – старше 60 лет. Около 24,5 тыс. завершили вакцинацию, среди них около 12,5 тыс. – в возрасте 60+.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 81 жителя региона. Число зараженных достигло 52914.

Также за вчерашний день жертвами инфекции стали пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших за весь период пандемии достигло 1354.

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