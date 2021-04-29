В Предгорном округе откроют три дополнительных пункта вакцинации от ковида. Речь идет о станице Боргустанской, селе Винсады и поселке Пятигорском. Все эти прививочные пункты уже получили необходимое оснащение и развернутся в населенных пунктах в начале мая 2021 года.

Напомним, недавно открыли выездную точку на автостанции крупного в Предгорном районе рынка «Лира». А основной пункт вакцинации находится в районной поликлинике станицы Ессентукской.

Как сообщает пресс-служба правительства Ставрополья, жители поселков уже поспешили записаться на вакцинацию.

Вместе с этим в Предгорном округе работают мобильные прививочные бригады на базах местных амбулаторий — Нежинской, Подкумской и Этокской.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе открыли еще два прививочных пункта вне больниц.

Один из них развернулся 23 апреля на базе Верхнего рынка, в нем прививают медики городской клинической консультативно-диагностической поликлиники (№7).

На проспекте К. Маркса открылся еще один прививочный пункт в тороговом центре «Европейский». Первые посетители вакцинировались там 24 апреля 2021. В его работе задействованы врачи поликлиники № 2 краевого центра.