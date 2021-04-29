Спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов принял участие в мероприятиях Совета законодателей РФ

Заседание Совета законодателей России прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга

В Таврическом дворце Петербурга председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провели заседание Совета законодателей России. Ключевые темы обсуждения – реализация Послания президента РФ Федеральному Собранию, подготовка к летней оздоровительной кампании и ситуация с коронавирусной инфекцией в стране.

К членам Совета законодателей обратился президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что рассчитывает на энергичное, заинтересованное участие сенаторов и депутатов всех уровней в исполнении предложенных в Послании инициатив.

- И, конечно, на постоянный, настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль, – отметил глава государства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что все предложенные Владимиром Путиным меры соцподдержки доказывают, что благополучие человека и его здоровье находятся в центре внимания государства. Но успешно реализовать пункты Послания можно только при качественной и эффективной работе в каждом конкретном субъекте страны.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин согласился с данным тезисом, и отметил, что в Госдуме уже находятся законопроекты по реализации первоочередных задач, поставленных президентом и направленные на поддержку семей с детьми.

В мероприятиях Совета законодателей РФ участвовал спикер Думы СК Геннадий Ягубов

Повестку Совета законодателей РФ прокомментировал председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, который накануне участвовал также в Президиуме Совета законодателей.

- Президент дал всем нам конкретный план действий по всем приоритетным направлениям. И сегодня, чтобы эффективно все это исполнить, регионам и федеральным органам власти важно работать в одной команде. Дума Ставропольского края готова начать работу по обеспечению реализации пунктов Послания президента, – подчеркнул Геннадий Ягубов.

а также о патриотическом воспитании подрастающего поколения.