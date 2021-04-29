Дума Ставрополья согласовала назначение первых зампредов правительства края

Депутаты Думы Ставрополья 29 апреля на заседании согласовали решение о назначении первыми заместителями председателя правительства края Ивана Ковалева и Николая Великданя.

Вопрос о согласовании назначения кандидатур внес в краевой парламент губернатор Ставрополья. До заседания он был рассмотрен во всех профильных комитетах Думы.

По итогам голосования назначение Ковалева и Великданя первыми заместителями председателя регионального правительства согласовано. Все депутаты проголосовали единогласно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в середине марта Владимиров отправил правительство края в отставку и инициировал проведение антикоррупционной проверки против всех членов кабмина.

После чего губернатор региона объявил о завершении антикоррупционной проверки. В пятницу правоохранительные органы прислали последние данные о результатах. Вскоре будет утвержден состав Правительства Ставропольского края.