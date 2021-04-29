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Общество29 апреля 2021 11:33

На Ставрополье на Пасху привезут Благодатный огонь

Сопровождать Михаила Афанасова будут представители ставропольского духовенства
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ставропольскую паломническую делегацию возглавил Михаил Афанасов

Ставропольскую паломническую делегацию возглавил Михаил Афанасов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье со Святой земли прямым рейсом перед началом Пасхального богослужения в восьмой раз доставят Благодатный огонь.

Ранее это мероприятие на своей странице в социальной сети Instagram анонсировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

- За последние годы стало традицией то, что в канун Пасхи частица Благодатного огня прибывает на Ставрополье из Иерусалима, и 2021-й не станет исключением. В приближающуюся пасхальную ночь, так же, как и прежде, лампада должна быть принесена в край. Необходимые приготовления сейчас ведутся, - подчеркнул глава региона.

Так, 1 мая, в Великую Субботу ставропольская паломническая делегация, которую традиционно возглавляет сенатор Михаил Афанасов, вылетит из аэропорта Минеральных Вод.

Сопровождать Михаила Афанасова будут представители ставропольского духовенства.

В течение всех этих лет Ставрополье становилось первым российским регионом, встречающим Благодатный огонь

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все предыдущие годы ставропольские паломники встречали схождение Святого Света в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Но в этом году жесткие ограничения, связанные с распространением коронавируса, внесли свои коррективы.

После схождения Благодатного огня его частица будет погружена в специальную капсулу и передана представителям Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (с 1847 г. является официальным представительством Русской Православной Церкви в Израиле).

В это время ставропольская делегация будет ожидать в аэропорту Тель-Авива, куда частицы негасимого Света доставят послы России в Израиле.

- Я благодарен представителям Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, нашему посольству и лично послу РФ Анатолию Викторову за организацию этого мероприятия в сложнейших эпидемиологических условиях. Искренняя вера преодолевает любые преграды: несмотря на пандемию и множество ограничений у всех верующих будет возможность получить Благодатный огонь к началу праздничных богослужений, - сказал Михаил Афанасов.

Сразу после передачи Святого Света, в тот же день, паломники вылетят на Ставрополье.

В краевой столице их будут встречать губернатор Ставрополья и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, казаки Терского казачьего войска, представители остальных епархий Северного Кавказа.

Напомним, первая самостоятельная поездка ставропольской паломнической делегации была в 2014 году по инициативе члена Совета Федерации РФ, сенатора Михаила Афанасова и при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

В течение всех этих лет Ставрополье становилось первым регионом нашей страны, встречающим Благодатный огонь.