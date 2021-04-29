Ставропольчанка обвинила любовника в изнасиловании, чтобы скрыть от мужа измену

Против 26-летней жительницы станицы Суворовской Предгорного района возбудили уголовное дело по статье: «Заведомо ложный донос». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в марте этого года.

Молодая ставропольчанка обратилась в отдел полиции станицы с заявлением, в котором сообщила, что ее изнасиловал знакомый.

Во время проведения доследственной проверки доводы заявительницы не нашли своего подтверждения.

Выяснилось, что 26-летняя жительница станицы Суворовской оговорила мужчину из-за желания скрыть от мужа свою измену.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.