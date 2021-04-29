В Ингушетии восстановят предприятие по производству светодиодов

В Ингушетии перезапустят завод по производству светодиодных ламп. Восстановлением предприятия займутся АО "Технопарк "Сердало" и компания "ПрофЛЭД Групп". Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Предприятие будет функционировать на базе завода сверхъярких диодов в Малгобеке, закрытого в 2019 году из-за отсутствия сбыта. Создание такой промышленности позволит обеспечить работой 80 человек. В год оттуда будут выпускать до 800 тысяч изделий. Реализацию проекта обсудили в ходе встречи главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с генеральным директором «ПрофЛЭД Групп» Дмитрием Клыпиным.

Представители инвесторов осмотрели место. Эксперты уверены, что здание завода пригодно для того, чтобы развернуть там производство полного цикла. Предприятие дооснастят четыре линии производства, работа будет идти в две смены.

- Мы со своей стороны готовы поддержать стремление инвесторов вывести завод из кризиса. Ведь полноценно функционирующее предприятие – это и рабочие места, и налоговые отчисления в местный бюджет, в итоге – дальнейший рост инвестиций, на который мы сейчас делаем особый упор, - сказал Калиматов.

- К счастью удалось сохранить инженерно-технический костяк предприятия – это 15 специалистов. После того, как завод выйдет на полную мощность, особое внимание будет уделено бывшим работникам предприятия, которые оказались в трудной ситуации и потеряли работу, - уверяет гендиректор АО «Технопарк «Сердало» Магомед Цуров.