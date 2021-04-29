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Происшествия29 апреля 2021 12:50

В Грозном из-за неисправного водонагревателя погибла школьница

По заключению судебно-медицинского эксперта школьница скончалась от отравления угарным газом
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Трагедия произошла в Байсангуровском районе Грозного. Там в ванной комнате частного дома обнаружили тело 12-летней девочки.

По заключению судебно-медицинского эксперта школьница скончалась от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Республике Чечня.

По данным ведомства, инцидент случился из-за неисправного газового водонагревателя, установленного хозяином дома в ванной комнате с нарушением требований безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования.

По факту гибели девочки возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности».

ЧП