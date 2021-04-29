На Ставрополье начальница почтмата ответит за злоупотребление должностными полномочиями

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Против начальника Благодарненского почтмата Федерального государственного унитарного предприятия Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России» возбудили уголовное дело. Она подозревается в. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, что с 2014 по 2020 годы женщина фиктивно трудоустроила на должность начальника отделения почтмата свою знакомую, а выполнять ее работу обязала своего заместителя. Заработную плату подозреваемая забирала себе.

- Уголовное дело соединено с уголовным делом ранее возбужденным в отношении начальника Благодарненского почтмата, по факту мошенничества, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.