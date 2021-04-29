На Ставрополье стало на 3,5 тысячи тонированных автомобилей меньше

С 19 по 28 апреля на Ставрополье проходила всероссийская операция «Тонировка». Правоохранители извлекли из транспортного потока более 3,5 тысяч автомобилей.

На передние стекла которых, вопреки законодательству, нанесено пленочное покрытие, не соответствующее нормам технического регламента.

Большинство предпочли добровольно избавиться от покрытия на месте. 773 автолюбителям вручили требования о необходимости прекращения совершения административного правонарушения.

В связи с тем, что большая половина нарушений фиксируется в крупных городах региона КМВ, на этой территории операция будет продолжена до 8 мая включительно.

Для проведения рейдов подключены строевые подразделения – специализированный батальон ДПС ГИБДД города Ессентуки, отдельный батальон ДПС ГИБДД города Пятигорска и специализированный взвод ДПС города Ставрополя.