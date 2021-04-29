Жители еще трех городов Ставрополья получили доступ к льготным пакетным тарифам МТС

Количество квартир в Ставропольском крае, в которых на льготных условиях можно подключить пакетные предложения, объединяющие различные сервисы мобильной, проводной связи и телевидения, увеличилось до 320 000 - к уже охваченных данной опцией пяти городам добавились еще три: Ставрополь Михайловск и Невинномысск. Это стало возможно в результате приобретения МТС активов «Зеленой точки», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ.

Кстати, до конца года в МТС планируют новым покрытием охватить еще более свыше 13 000 квартир, преимущественно в новостройках Ставрополя и городах Кавминвод.

Как уточнил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак, ранее тарифы с объединенными услугами были доступны только жителям Кавминвод. Абоненты быстро поняли выгоду таких предложений - более половины пользователей, который в 2020 году впервые подключали домашний интернет или телевидение, выбирали именно пакетные тарифы.

У них есть целый ряд преимуществ: экономия более половины ежемесячных расходов на связь (если сравнивать с оплатой всех сервисов по отдельности), доступ к услугам через одну точку входа; общий счет, оплачивающийся средствами на балансе мобильного телефона. Также предусмотрены дополнительные выгодные опции, например, возможность делиться скидками внутри тарифа, создавать группы для бесплатных звонков близким, управлять расходами детей или пожилых родственников.