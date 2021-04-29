Церемония награждения победителей программы УМНИК прошла в краевой Думе

Молодые ставропольские ученые получили призы и награды за инновационные разработки

В 2007 году федеральный Фонд содействия инновациям запустил программу УМНИК для молодых ученых. Те из них, чьи заявки члены жюри признают самыми инновационными и перспективными, получают финансовую поддержку для продолжения исследований и для реализации проектов. Кстати, многие разработки находят свое применение в различных сферах не только в наше стране, но и за ее пределами. Проекты принимаются по шести направлениям: ресурсосберегающая энергетика, биотехнологии, цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, медицина и технологии здоровьесбережения.

Дума Ставропольского края вот уже 14 лет поддерживает данную программу организационно и информационно, а также в своих стенах награждает победителей. В этом году торжественная церемония прошла в формате научно-инновационного стенд-апа.

Дума Ставропольского края вот уже 14 лет поддерживает программу УМНИК

По итогам 2020 года на федеральном уровне лучшими были признаны работы 14 молодых ставропольских ученых. Согласно условиям программы УМНИК, в ближайших два года им полагается грант в размере полумиллиона рублей. Еще 30 человек были признаны УМНИКами Ставропольского края.

- Победа - это первый шаг на пути к большим достижениям. Совсем недавно ваши проекты были просто идеями, а в обозримом будущем они могут воплотиться в важные изобретения. Пусть они успешно реализуются и проходят испытания, - сказал в приветственном слове к участникам конкурса вице-спикер краевого парламента Дмитрий Судавцов. Также он пожелал молодым исследователям опережать время, постигать все новые отрасли и использовать полученные знания, чтобы менять край и страну в лучшую сторону.

Как отметила руководитель Ставропольского отделения Фонда содействия инновациям Людмила Кузякова, Ставрополье входит в число первых субъектов, где чествуют победителей и федерального, и регионального этапов.

УМНИКами Ставропольского края были признаны 30 человек

В этом году ординатор-нейрохирург медуниверситета Иван Зыбинский получил наручные часы с символикой Думы края за разработку универсального тренажера для восстановления нарушенных двигательных функций с использованием электромиостимуляции и кинетических алгоритмов. А студент Ставропольского регионального колледжа вычислительной техники и электроники Никита Фахардинов стал УМНИКом Ставрополья уже во второй раз. Первый раз это произошло в 2018 году. Теперь же ему вручили Кубок и специальный приз губернатора СК за исследование различных типов нейронных сетей и разработку искусственного интеллекта.

Памятный подарок краевой Думы получила и председатель краевого Совета молодых ученых и специалистов Алеся Хрипунова - за активное участие в развитии студенческой науки.

За время существования программы УМНИК ее победителями стали 457 студентов и аспирантов вузов и ссузов Ставропольского края. Финансирование их проектов превысило 220 млн рублей.