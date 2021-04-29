«Россети Северный Кавказ» с начала года обеспечили электроэнергией 7 детсадов в Дагестане

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» в первом квартале 2021 присоединили к сетям семь детских садов в Республике Дагестан. Новым социально значимым объектам выдано 957 киловатт мощности.

Учреждения для малышей построены в столице республики - городе Махачкале, сёлах Доргели и Джанга Карабудахкентского района. Для обеспечения технологического присоединения к сетям детских садов филиал «Дагэнерго» построил 12,8 километра воздушных линий электропередачи 6/10 кВ.

Детские сады построены в рамках соглашения между Министерством просвещения России и Правительством Дагестана по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.

В настоящее время специалисты «Дагэнерго» работают над технологическим присоединением ещё 17 детских садов и 7 школ. Суммарно новым объектам выдадут 4,5 МВт мощности. Для их подключения энергетикам предстоит построить почти 20 км линий электропередачи.

Напомним, всего за три месяца с начала года энергокомпания выполнила в республике обязательства по 1972 заявкам на 22,3 МВт.