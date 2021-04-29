В 3 городах и 15 округах Ставрополья не нашли новых зараженных COVID-19

Оперштаб сообщил, что за минувшие сутки новых случаев коронавируса не выявили в 18 территориях Ставропольского края. В их числе 3 города - Невинномысск, Лермонтов и Кисловодск - и 15 муниципалитетов.

Новых заболевших не нашли в Александровском, Андроповском, Арзгирском, Грачёвском, Ипатовском, Изобильненском, Кировском, Кочубеевском, Курском, Левокумском, Новоалександровском, Степновском, Труновском, Туркменском и Шпаковском округах.

А вот в Ставрополе и Пятигорске обнаружили наибольшее количество инфицированных: 26 и 18 соответственном. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в региона стабильна и не ухудшается.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" дала информацию по заболевшим на 29 апреля. Врачи зафиксировали 81 случай заболевания, 5 человек скончались.