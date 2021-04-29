После ДТП с четырьмя погибшими на Ставрополье заведено уголовное дело

После ДТП с четырьмя погибшими в Ипатовском округе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

- На место дорожно-транспортного происшествия для координации работы следственных и контролирующих органов выезжал прокурор района. По данному факту прокуратурой организована проверка. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц". Ход и результаты проверки и расследования данного уголовного дела находятся на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сказано в сообщении надзорного органа.

ДТП случилось 29 апреля на трассе "Преградное – Тахта – Ипатово". Водитель КамАза не остановился перед "ВАЗ 21102", которая намеревалась совершить поворот через встречную полосу. После столкновения легковушка вылетела на встречную полосу, где в нее врезалась "Шевроле Авео".

На месте ДТП скончались четыре человека, бывших в иномарке. Среди них был малолетний полуторогодовалый ребенок. Все, кто оказался в "десятке", госпитализированы в районную больницу.