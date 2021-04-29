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Экономика29 апреля 2021 19:48

На развитие систем орошения Ставропольского края направят 3 млрд рублей

Подготовлен ряд проектов, направленных на модернизация мелиорации в регионе
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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На Ставрополье модернизируют систему орошения полей, для этого подготовили 15 крупных проектов на 12 тысяч гектаров. Семь из них уже начали реализовывать. Их общая стоимость примерно 789 миллионов рублей.

В министерстве сельского хозяйства заявили, что новые мелиоративные системы - классическая и на экспорт - будут стоит 3 миллиарда рублей. Новые системы появятся в Красногвардейском и Кочубеевском округах, а также в Невинномысске.

Аграрии приступят к разворачиванию работы по проектам с 2022 года. Но уже сейчас идет подготовка документации и пр.

- Ставрополье - зона рискованного земледелия, поэтому увеличение площади орошаемых земель продиктовано производственной необходимостью, а государственная поддержка позволяет аграриям минимизировать затраты на проекты по мелиорации, - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за несколько месяцев 2021 года ставропольские аграрии заработали 12 миллиардов рублей.