На развитие систем орошения Ставропольского края направят 3 млрд рублей

На Ставрополье модернизируют систему орошения полей, для этого подготовили 15 крупных проектов на 12 тысяч гектаров. Семь из них уже начали реализовывать. Их общая стоимость примерно 789 миллионов рублей.

В министерстве сельского хозяйства заявили, что новые мелиоративные системы - классическая и на экспорт - будут стоит 3 миллиарда рублей. Новые системы появятся в Красногвардейском и Кочубеевском округах, а также в Невинномысске.

Аграрии приступят к разворачиванию работы по проектам с 2022 года. Но уже сейчас идет подготовка документации и пр.

- Ставрополье - зона рискованного земледелия, поэтому увеличение площади орошаемых земель продиктовано производственной необходимостью, а государственная поддержка позволяет аграриям минимизировать затраты на проекты по мелиорации, - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за несколько месяцев 2021 года ставропольские аграрии заработали 12 миллиардов рублей.