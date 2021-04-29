3 мая в Пятигорске ограничат движение на время Пасхального крестного хода

В Пятигорске перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах. Причиной стал крестный ход, который состоится 3 мая. Ограничения продлятся с 7 утра и до конца мероприятия.

Власти города-курорта перекроют улицы Пастухова, Соборную, Красноармейскую, Гоголя и бульвар Гагарина.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во время "Прямой линии" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в этом году можно проводить массовые мероприятия на Пасху и посещать кладбища. В 2020 году это было невозможно из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Также отметил, что в Ставрополе запретили крестный ход на Пасху. Почему - читайте в материалах редакции.