В 2021 году аграрии Ставрополья засеят 3,4 тысячи гектаров гречихи

Аграрии Ставропольского края решили вопрос дефицита гречки: с 2021 года гречиху будут сеять на 3,4 тысяч гектарах вместо 1,1 тысячи, как в прошлом году. Посевная площадь увеличат в три раза.

Основным регионом для выращивая сельхозкультуры станет Предгорный округ, здесь станут выращивать 3 тысячи га гречихи. Еще 300 гектаров выделили в Благодарненском округе, 58 - в Новоалександровском и 50 - в Буденновском.

Как отметил и.о. министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников, аграрии оперативно реагируют на рыночную ситуацию и подстраиваются под нее. Так, уже увеличили площади насаждения сахарной свеклы с 23 до 30 тысяч га.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в этом году начнут модернизировать систему орошения в Ставропольском крае. На это направят три миллиарда рублей.