В Ставропольском крае продлили майские праздники из-за Радоницы

В разных частях России решили по-разному продлить майские праздники. В пяти регионах 11 мая сделали выходным днем из-за Радоницы - дня почитания усопших. В их число вошли Краснодарский, Ставропольский край, Саратовская и Пензенская области, а также Адыгея.

Также в Адыгее, Башкирии и Татарстане 13 мая объявили выходным днем по случаю праздника Ураза-Байрам. В Крыму по этой же причине праздники продлили до 14 мая.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как пройдут майские праздники в Ставропольском крае, а также о том, что разрешили делать на Пасху в условиях коронавируса.