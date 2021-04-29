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Досуг29 апреля 2021 21:12

В Ставропольском крае продлили майские праздники из-за Радоницы

Ставрополье попало в список регионов, которые решили дать дополнительный выходной местным жителям
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В разных частях России решили по-разному продлить майские праздники. В пяти регионах 11 мая сделали выходным днем из-за Радоницы - дня почитания усопших. В их число вошли Краснодарский, Ставропольский край, Саратовская и Пензенская области, а также Адыгея.

Также в Адыгее, Башкирии и Татарстане 13 мая объявили выходным днем по случаю праздника Ураза-Байрам. В Крыму по этой же причине праздники продлили до 14 мая.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как пройдут майские праздники в Ставропольском крае, а также о том, что разрешили делать на Пасху в условиях коронавируса.